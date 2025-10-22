"El día anterior estaba bien": Dolor y congoja en el adiós a Vicente Cordeyro

Tras la trágica noticia de su hallazgo sin vida en el cerro Elefante de San Lorenzo, la sociedad salteña aún persiste en la conmoción, cuando este martes por la noche, finalmente comenzó el último adiós a Vicente Cordeyro, excomisario y experto en Seguridad, cuyo cuerpo fue entregado a su familia 11 días después de su descubrimiento, iniciando su velatorio en medio de profundo dolor.

La muerte de Cordeyro, que generó incertidumbre en la familia policial y la comunidad, no es fácil de asimilar para sus allegados pues sus camaradas y amigos, incapaces de creer lo ocurrido, exigen respuestas y la intervención de la Justicia para clarificar las circunstancias, mientras se acercan al velatorio en el Círculo de Oficiales de la Policía.

Ángel Silvestre, exsubjefe de la Policía, expresó el sentir general de quienes lo conocieron, en diálogo con Somos Salta. “Es un dolor intenso el que uno siente, yo lo conocí en el año '81, '82, cuando hice la escuela de cadetes, luego él ingresó a la escuela, fue compañero de nosotros… uno lo siente bastante, por todo lo que pasó”, manifestó conmovido.

La incredulidad ante el desenlace es el sentimiento que domina a sus compañeros. “Esto es algo que todavía uno no lo puede creer, son tantas cosas las que pasan por la cabeza y uno espera que esto se resuelva, para el bien de todos, para su familia, para sus camaradas”, sostuvo Silvestre, reflejando la necesidad de explicaciones.

Al recordarlo, sus camaradas destacaron su valía personal y profesional. “Fue una gran persona, muy solidario, muy buen compañero, un padre de familia ejemplar, un excelente policía, tenemos el mejor recuerdo de él”, afirmó Silvestre, sin poder comprender lo sucedido.

El exsubjefe de la Policía insistió en la necesidad de que la investigación judicial avance. “Ahora queda todo en manos de la Fiscalía de la Justicia, quienes son los que tienen que establecer qué fue lo que ha pasado, uno no quiere creer… uno lo veía constantemente, yo lo veía jugando al fútbol en La Loma, lo vi bien la semana anterior, el día anterior también estaba bien”, lamentó para finalizar.

"Uno no entiende por qué ha pasado esto, cuando él era una persona entusiasta, con mucha empatía… esto no cierra”.