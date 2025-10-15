Sáenz, sobre Vicente Cordeyro: "Quiero que la mínima duda que tenga la familia o la sociedad se esclarezca"

Tras el hallazgo sin vida del excomisario Vicente Cordeyro, en circunstancias que aún se investigan, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que se trata de "un hecho muy doloroso y muy triste" y aseguró que "debe investigarse hasta las últimas consecuencias", sin descartar ninguna hipótesis.

“Hay que tener el mayor de los respetos para con la familia que realmente está sufriendo, no me importa el tiempo que tengan que demorar investigando, pero que no cierren la causa hasta que se despejen todas las dudas, hasta que se sepa la verdad”, dijo.

Además destacó la necesidad de garantizar transparencia y participación de la familia en la investigación. "Quiero que la mínima duda que tenga la familia o la sociedad se esclarezca, que haya certeza, aunque la investigación demore lo que tenga que demorar”, sostuvo en el programa QVO VADIS.

El gobernador destacó además la trayectoria de Cordeyro, recordándolo como “un hombre íntegro, un excelente padre, un excelente policía y una buena persona”, y aseguró que su familia y la sociedad merecen conocer la verdad de los hechos.

Finalmente, el mandatario expresó su solidaridad con la familia de Cordeyro y su compromiso de acompañar el proceso.