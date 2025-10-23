El municipio invertirá en reductores de velocidad para evitar accidentes de tránsito

La Subsecretaría de Contrataciones, a través de la Dirección de Contrataciones de Bienes y Servicios, aprobó mediante la Resolución N° 567/2025 el proceso de Contratación Abreviada N° 459/2025, destinado a la adquisición de reductores de velocidad, punteras y topes de estacionamiento para la ciudad de Salta.

La compra fue solicitada por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, en el marco de la emergencia de las calles de la ciudad, declarada por la Ordenanza ad referéndum N° 16.202 del Concejo Deliberante, con el objetivo de resguardar la seguridad vial, reparar y señalizar arterias deterioradas, y reducir los índices de siniestralidad en zonas de alto tránsito vehicular, como accesos a barrios, escuelas, centros de salud y áreas comerciales.

En total se invertirán $33.327.500,00, para la compra de Reductores de Velocidad, Punteras y Topes de Estacionamiento.



