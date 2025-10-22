Murió un salteño en un fuerte accidente en Buenos Aires

El joven oriundo de Coronel Moldes murió tras un impacto este miércoles en Buenos Aires. El accidente se produjo en el Acceso Oeste, kilómetro 42, mano a Luján, en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de Paulo Ontiveros quien viajaba en una camioneta con un amigo identificado Ezequiel Tolaba, publicó QuePasaSalta. El vehículo donde viajaban impactó de lleno contra la parte trasera de un camión Iveco, que se encontraba detenido sobre la calzada.

Tras el violento impacto, la camioneta volcó y ambos ocupantes murieron en el lugar.

La causa fue caratulada como "Homicidio culposo" e interviene la UFI N°2 del Departamento Judicial, que trabaja para establecer las circunstancias exactas del siniestro.