Muerte del obrero: Investigan qué pasó y la responsabilidad de la empresa a cargo de la obra

Tras la muerte del obrero Enrique Burgos, ocurrida en una obra ubicada en calle Uruguay al 600, la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas trabaja en las posibles causas del accidente fatal, incluyendo la responsabilidad de la empresa privada a cargo de la obra.

A su vez, informaron que todavía no se llevó adelante la extracción del cuerpo de la víctima debido a que el lugar presenta riesgo estructural y peligro de derrumbe.

En vista de ello, se solicitó la colaboración de equipos especializados del Ejército Argentino, que cuentan con la maquinaria y las técnicas necesarias para intervenir en escenarios de riesgo y proceder a una extracción segura.