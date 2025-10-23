Temporal en Tartagal: Las lluvias arrastraron hasta un container y causaron destrozos

En las redes sociales circularon imágenes del temporal que azotó a Tartagal, vecinos mostraron como las inclemencias climáticas provocaron destrozos.

Las imágenes de calle 25 de Mayo y América mostraron la magnitud de la inundación, un río corría por la calle y era de tal fuerza que incluso arrastró un container. Los rayos iluminaban el cielo tartagalense mientras los árboles se mecían por el viento.

Las consecuencias de este temporal tuvieron a más de uno en vilo, ya que Bomberos debieron trabajar en pleno centro para despejar el paso tras la caída de un árbol para que los vehículos puedan circular.

Una de las familias afectadas, en barrio Ferroviario pasaje Los Silos, llama a la solidaridad del vecino, ya que mostraron en un video, como su hogar quedó a la merced del agua, con sus objetos personales flotando. Para colaborar pueden comunicarse con ellos al 3873 589498.