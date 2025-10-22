Investigan supuesto caso de mala praxis tras la muerte de un joven en el Hospital de Tartagal

Una denuncia por presunta mala praxis médica conmocionó al norte de Salta, luego de que un padre hiciera pública la muerte de su hijo de 17 años en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde la familia responsabiliza directamente a una médica del nosocomio por el fallecimiento del joven, ocurrido el pasado jueves.

Según el desgarrador testimonio del padre, su hijo fue atendido en varias ocasiones por fuertes dolores abdominales, pero el diagnóstico recurrente fue de gastroenteritis.

La familia asegura que los médicos no realizaron estudios complementarios como ecografías o análisis, insistiendo en dar el alta al paciente a pesar del agravamiento de su cuadro de salud. El padre sostuvo que el joven padecía apendicitis y que agonizó durante días antes de su deceso.

Ante la denuncia que se viralizó rápidamente en redes sociales, las autoridades del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal emitieron un comunicado oficial. En el texto, el nosocomio manifestó su "plena disposición" para colaborar con la Justicia y aclarar las circunstancias que rodearon la atención y el fallecimiento del menor.

El subgerente del hospital, Adrián Murillo, confirmó a Mosconi TV que ya se iniciaron las acciones internas pertinentes para investigar lo ocurrido. “Tenemos la obligación de iniciar el proceso de investigación, el proceso de sumario, administrativo, que tiene unos plazos, unas cuestiones legales que seguir, así que estamos a través de nuestro asesor legal, iniciado ese proceso desde ayer", declaró Murillo.

El funcionario aseguró que, aunque el hospital aún no cuenta con una notificación formal por parte de la Justicia, están proactivamente brindando toda la información solicitada. "Cuando ocurre un hecho de estas características, como hospital brindamos documentación pertinente, a quienes la soliciten, sea Justicia o Policía, hasta tanto las notificaciones van siguiendo su curso”, explicó.

Murillo concluyó que el caso está bajo investigación, y que el proceso administrativo deberá analizar el desempeño de todo el personal involucrado. "En la causa particular, se está en investigación y deberemos analizar cada uno de los descargos de las personas que han tomado intervención en esto”, finalizó el subgerente.