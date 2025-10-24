Lo chocaron en Parque La Vega y se dieron a la fuga: Los daños superan el millón de pesos

Un vecino de la zona Sur de la ciudad sufrió un accidente cuando su vehículo fue embestido por otro automovilista que se dio a la fuga en los semáforos de Parque La Vega, el pasado sábado a las 4:50 de la madrugada, en medio de la lluvia.

El damnificado relató que se encontraba detenido cuando sintió el impacto por detrás. “Bajé a ver cómo estaba y el vehículo se dio a la fuga en sentido Sur-Norte. Apenas pude ver la patente, me faltaron las dos últimas letras: AGC 117 o 177, no recuerdo bien”, detalló.

Tras el choque, el vecino radicó la denuncia policial y espera poder acceder pronto a las cámaras de seguridad para identificar al responsable. “Fui a la policía, hice la denuncia y estoy esperando la autorización para ver las cámaras. Siento una impotencia terrible, yo trabajo con el auto”, agregó.

El impacto provocó daños materiales significativos, que el propio afectado estimó en alrededor de $1 millón. “El chapista me cobra $400 mil, el paragolpes otros $400 mil, la luneta arriba de $200 mil y los faros más de $100 mil cada uno”, precisó.

La denuncia quedó registrada y las autoridades continúan con las diligencias para dar con el conductor responsable y determinar las responsabilidades correspondientes.