Tragedia en Zona Sur: Una abuelita murió tras incendiarse su casa en B° San Nicolás

Una vecina de avanzada edad falleció esta mañana luego de que se desatara un incendio en su vivienda ubicada en barrio San Nicolás, en la zona sur de la capital salteña. El fuego se habría originado por un cortocircuito en un router, según las primeras pericias.

El siniestro ocurrió cerca de las 8.30 am en una casa de la calle principal del barrio. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, la Policía y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

"El humo era muy fuerte y pesado"

“Por la mañana salí desesperada porque había mucho humo. El vecino de enfrente gritaba y el perro ladraba. Cuando miro, veo que se estaba incendiando la cocina. El vecino me pidió baldes de agua, entonces yo le di, pero el humo era muy fuerte y pesado. A los cinco minutos llegó la policía”, relató una vecina en diálogo con ElCamióndeGermánNoticias.

La mujer explicó que la víctima era una abuela que vivía sola, con movilidad reducida. “Parece que se había caído. Vivía con un nieto, pero él se va a trabajar temprano. Era una señora muy mayor que siempre estaba regando las plantas con sus perritos. Una desgracia”, lamentó.

El fuego se habría iniciado por la explosión del router, lo que provocó que se incendiara una silla de plástico y luego se extendiera a la cocina. La víctima fue hallada sin vida por los rescatistas y su cuerpo fue trasladado por el CIF para las pericias correspondientes.

Los vecinos de la zona se encuentran conmocionados por lo ocurrido y recordaron a la mujer con cariño, destacando su presencia diaria en el barrio.