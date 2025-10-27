Pichanal: Trabajaba sin los elementos de seguridad necesarios y recibió una descarga eléctrica

Esta tarde, alrededor de las 16:30 un joven de unos 35 años con domicilio en Orán recibió una fuerte descarga eléctrica mientras trabajaba en en la vía publica de Pichanal. El hombre habría estado realizando tareas de instalación de internet.

De acuerdo a testigos que se encontraban en la zona aseguraron que el operario no contaba con los elementos de seguridad correspondientes. Inclusive en la imagen que llegó a la redacción de InformateSalta se puede ver que el hombre se encontraba sobre una escalera métalica, algo que no se aconseja al trabajar con electricidad.

Luego del accidente, el hombre fue trasladado al hospital de Pichanal desde dónde lo derivaron para una mejor atención al Hospital de Orán, en dónde permanece en observación.