Orán: Desvincularon a un chofer municipal por encontrarse ebrio

Interior27/10/2025
alcoholemiacerrillos

En Orán trabajan con los operativos de descacharrado, por lo que los empleados que se encargan de esta tarea se encuentran efectuándola, pero un peculiar hecho indignó a más de uno. 

Un chofer municipal salió durante la mañana en el marco del operativo y no regresó a la base en el horario correspondiente. 

Lo preocupante es que posteriormente vecinos denunciaron que se encontraba en la vía pública pidiendo dinero y en aparente estado de ebriedad, informó Ciudad Online. 

Personal municipal y las autoridades correspondientes verificaron esta situación, por lo que se comprobó que el conductor presentaba 1.90 gramos de alcohol en sangre

Desde la Municipalidad de Orán repudiaron este tipo de conductas que atentan contra la responsabilidad y el compromiso que debe regir el servicio público, reafirmando su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de las normas laborales y la seguridad de los vecinos y del personal municipal.

