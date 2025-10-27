Pases de factura en el peronismo: “Tenemos que entender al votante de Córdoba, Mendoza y Santa Fe”

El peronismo bonaerense profundizó hoy su interna tras la derrota por un punto ante La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de ese distrito, donde el kirchnerismo cuestiona la estrategia del desdoblamiento mientras desde el sector del gobernador Axel Kicillof piden “entender qué le pasa al votante de Córdoba, Mendoza y Santa Fe”.

“Si no podemos entender qué le pasa al votante de Córdoba, Mendoza. Santa Fe y Entre Ríos no vamos a ganar nunca más. Pasó en 2015 y 2023”, evocaron desde el kicillofismo.

Cerca del gobernador se expresan en esos términos al saberse ganadores en las elecciones provinciales que se llevaron a cabo el 7 de septiembre, y en las que Fuerza Patria arrasó con una victoria de 14 puntos ante La Libertad Avanza (LLA), una performance que de todos modos no se vio reflejada en los comicios nacionales de ayer.

“Creemos que yendo a ofrecer lo mismo vamos a cambiar algo. La estrategia nacional falló. Perdimos en todos lados”, reprochan desde La Plata, en un gesto que da a entender que la interna con la cúpula kirchnerismo está lejos de aplacarse.

La cuestión del desdoblamiento es justamente el punto sobre el que se paran desde el kirchnerismo para cuestionar a Kicillof, a quien le reprochan haber priorizado los intereses de su gestión por sobre la “causa” nacional.

Fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien volvió agitar las aguas hoy al advertir que en la provincia de Santiago del Estero fue “posible” ganar con una “sola elección”, con lo que cuestionó a Kicillof por haber desdoblado los comicios.

“En Santiago del Estero, 70 por ciento. Con una sola elección era posible”, expresó Mendoza a través de su cuenta de Instagram, al hacerse eco de la victoria de ayer del candidato oficialista Elías Suárez, del espacio del mandatario Gerardo Zamora, en los comicios para gobernador de esa provincia.

Mendoza criticó de esa forma la estrategia que había puesto en marcha Kicillof de desdoblar los comicios en contra de los deseos del kirchnerismo, que pujaba por las elecciones concurrentes.

La intendenta de Quilmes, cercana a Máximo Kirchner, se había expresado ayer en el mismo sentido al advertir desde sus redes sociales que “el conurbano va a salvar a La Patria y Cristina Kirchner tenía razón (no importa cuándo leas esto)”, al hacer alusión a la resistencia que había expresado la ex mandataria al desdoblamiento.

En la misma línea se había pronunciado la diputada de Unión por la Patria (UxP) Florencia Carignano, quien ayer señaló, sin dar más detalles, que la ex mandataria “siempre tiene razón”.

El jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, defendió hoy a los jefes comunales tras la derrota en la provincia de Buenos Aires y cuestionó a quienes los quieren usar de “chivo expiatorio” para explicar los resultados.

“Es una barbaridad decir que los intendentes nos borramos”, se quejó y dijo que “a veces, cuando hay que buscar un chivo expiatorio quieren agarrar a los intendentes. Me duele tremendamente, porque hacemos un trabajo extraordinario en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se quieren limpiar el traste con nosotros y no quieren reconocer que las estrategias que se llevan adelante no han resultado”, enfatizó Secco.

Y pidió “no hacerse tanto los rulos que todavía está para discutirse este elección, porque no está tan clarita esas 40 centésimas de puntos”, en referencia a la distancia de poco menos de un punto entre LLA y Fuerza Patria, con 41,45 y 40,9 por ciento, respectivamente. (NA).