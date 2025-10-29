¡A buscar las camperas! ¿Hasta cuándo se mantendrán las bajas temperaturas?

Los salteños deberán seguir abrigados durante los próximos días, ya que las temperaturas bajas se mantendrán al menos hasta el viernes, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este miércoles, la ciudad de Salta presenta una mínima de 7°C y una máxima de 16°C, con cielo mayormente nublado, humedad del 88 % y viento del norte a 6 km/h. La sensación térmica es de 8,5°C, y no se esperan precipitaciones significativas durante la jornada.

El pronóstico extendido indica que el jueves la mínima se mantendrá en 7°C, con máxima de 19°C, mientras que el viernes se espera un leve ascenso, con mínima de 8°C y máxima de 25°C.

Durante el fin de semana, las temperaturas continuarán en ascenso gradual: sábado 11°C a 24°C, domingo 12°C a 24°C, y hacia el lunes y martes se esperan máximas de 27°C con mínimas de 13°C.

Según el SMN, los días miércoles, jueves y viernes seguirán con cielos mayormente nublados, baja probabilidad de lluvias (0-10%) y vientos leves del noreste y norte, manteniendo la sensación de frío, especialmente por la mañana y durante la noche.