¡Ni el frío detuvo la fila! Padres abarrotaron la Escuela Técnica 2 por un lugar

Postal propia de esta altura del año: La esquina de calles Tucumán y Buenos Aires, donde se encuentra la Escuela Técnica 2 Albert Einstein, amaneció hoy con un escenario que evidencia la alta demanda por la modalidad técnica en Salta, con largas filas de padres y tutores aguardando desde horas muy tempranas.

El medio Multivisión Federal mostró cómo, en medio del fresco matinal de este martes y el tiempo inestable, decenas de personas esperaban ser atendidas, buscando cumplimentar los trámites necesarios para asegurar un asiento para el ciclo lectivo venidero.

La fila se extendía por una larga distancia de la cuadra, llegando hasta el ingreso del establecimiento técnico, pues todos los presentes buscaban ingresar para obtener uno de los 160 números disponibles para que sus hijos puedan rendir el examen de ingreso.

Ayer, muchos ya se habían acercado a la escuela pero se encontraron con inconvenientes y demoras en la atención debido a la reciente jornada de Elecciones Nacionales, obligándolos a regresar hoy aún más temprano.

Una madre, que esperaba pacientemente, comentó que tuvo que volver a primera hora porque, a pesar de haber acudido el día anterior tras escuchar que se entregarían ochenta números, la escuela no abrió sus puertas para inscripciones. Ella explicó que le gusta "el enfoque de la escuela", además de ser una opción cómoda para la familia ya que "vivimos cerca, eso nos facilita".

Respecto a los requisitos iniciales, los tutores indicaron que el personal de la escuela solicitó únicamente el DNI del aspirante y el pago de una cuota de $10.000 para formalizar la preinscripción. Una vez completado este paso, los jóvenes deben comenzar a prepararse intensamente para rendir y competir por los cupos limitados que ofrece la tradicional escuela técnica.

Un padre que hacía fila, y que casualmente fue alumno del establecimiento, destacó la importancia de la educación técnica. "Cursé aquí tres años, me gustaba mucho la formación en oficios como la electricidad y la carpintería", la cual hoy ejerce, valorando que la escuela enseña sobre diversos oficios importantes para el futuro laboral de los jóvenes.