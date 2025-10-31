Recambio en el Senado: Los seis legisladores que terminan su mandato en noviembre

Recambio en el Senado: Los seis legisladores que terminan su mandato en noviembrePolítica31/10/2025
A fines de noviembre se hará efectivo el recambio en el Senado provincial. Hay seis caras que no se verán en las próximas semanas debido al fin de su mandato, en muchos casos, perdieron las elecciones en el mes de mayo.
Los seis senadores que no continuarán en la Cámara Alta Provincial son:
- Walter Abán, el senador por el departamento Molinos, no formó parte de la lista de candidatos en estas elecciones provinciales y termina su mandato.
- Héctor Miguel Calabró, el senador por La Caldera, se presentó en estas elecciones para renovar su banca, pero perdió ante el actual intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, y no pudo ganarle.
- Gustavo Carrizo, senador por Capital, llegó en reemplazo de Emiliano Durand y culmina en las próximas semanas su paso por el Senado.
- Sonia Magno, una de las pocas mujeres en el Senado, perdió las elecciones en mayo tras obtener sólo 795 votos y termina su mandato.
- Leopoldo Salva, senador por Los Andes, no se presentó en estas elecciones. Fue intendente, senador y según comentó en entrevistas televisivas se iría a trabajar en la minería.
- Walter Wayar, senador por Cachi y exgobernador, perdió en mayo las elecciones y ahora se va del Senado.
