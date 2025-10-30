Adorni tras la reunión con gobernadores: “Es la voluntad del presidente trabajar con todos”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló en conferencia tras la reunión con 20 gobernadores, parte del Gabinete de ministros y el presidente.

Durante la conferencia Adorni se refirió a los ejes que se dialogaron con los mandatarios provinciales a quienes se les adelantó que se trabajará en la Reforma Laboral, Reforma Tributaria y reforma del Código Penal de la Nación. “Es la voluntad del presidente trabajar con todos” aseveró el Vocero.

“Se va a trabajar con todos lo gobernadores y el Congreso para lograr los objetivos"

“Tenemos que reducir impuestos, por eso, el primer desafío del Congreso, es aprobar la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal” expresó Adorni. Para que esto será posible afirmó que “se va a trabajar con todos lo gobernadores y el Congreso para lograr los objetivos”.