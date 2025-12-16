La Administración Pública en Salta, tendrá asueto por las fiestas de fin de año

La Administración Pública en Salta, tendrá asueto por las fiestas de fin de añoGobierno16/12/2025
Este martes se firmó el decreto 899, con el cual desde el Ejecutivo Provincial se estableció asueto para los días 24 y 31 de diciembre.
Esta decisión se da en el marco de las fiestas de fin de año y se prevé guardias mínimas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
“La medida hace referencia a las festividades que se aproximan, tradicionalmente destinadas a la celebración y al encuentro de las familias, tanto dentro del territorio provincial como con aquellas que residen en otras provincias” explicaron desde el Ejecutivo provincial.
La medida alcanza a todos los organismos provinciales.
