La Administración Pública en Salta, tendrá asueto por las fiestas de fin de año

Este martes se firmó el decreto 899, con el cual desde el Ejecutivo Provincial se estableció asueto para los días 24 y 31 de diciembre.

Esta decisión se da en el marco de las fiestas de fin de año y se prevé guardias mínimas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

“La medida hace referencia a las festividades que se aproximan, tradicionalmente destinadas a la celebración y al encuentro de las familias, tanto dentro del territorio provincial como con aquellas que residen en otras provincias” explicaron desde el Ejecutivo provincial.

La medida alcanza a todos los organismos provinciales.