Durand anunció la creación de una nueva fábrica municipal y otro hospital de mascotas

El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand habló sobre las obras que iniciarán el próximo año, la relación con el nuevo Concejo Deliberante y si la reelección está o no en su mirada.

El intendente capitalino hizo un balance sobre las obras realizadas y que se encuentran en ejecución, pero a su vez anunció la creación de una nueva fábrica municipal y un nuevo hospital de mascotas.

En diálogo con Somos Noticias, adelantó la creación de este nuevo espacio destinado a emprendedores y como la primera fábrica esta ubicada en zona sur, la segunda estará en una zona distinta: “Tiene que estar en otra zona como para ir haciendo que a los distintos emprendedores le quede cerca, lo mismo va a pasar con el hospital de las mascotas”.

“Construimos una ciudad emprendedora, capacitaciones, fábricas, certificaciones, para que la gente labure, se sienta orgullosa de sí misma y pueda salir adelante”.

Destacó la inversión en infraestructura que lleva adelante el municipio y que en 2026 llegará a una cifra histórica: “Vamos a invertir más de $100.000 millones en infraestructura”.

Sobre su reelección tras finalizar su mandato en los próximos dos años, dijo amar lo que hace y que en 4 años alcanza para hacer cosas bien hechas, pero no todo, por lo que a quien le toque seguir, la continuidad del trabajo que se viene realizando es importante: “Por eso un plan hídrico o un plan de desarrollo que lo tenemos, los nuevos códigos de edificación y planificación de la ciudad está todo pensado a 20 años. Somos una ciudad que si invierte constantemente va a cambiar. No se construyen las cosas en 4 años”.

La colectora de Avenida Bolivia con sus rotondas de acceso, nueva iluminación y paradas de colectivo, será unos de los próximos desafíos, al igual que Avenida Autódromo, Asunción, la rotonda cerca de la terminal de colectivos y muchos más.

Acerca del nuevo Concejo Deliberante, manifestó que el diálogo es importante como también las buenas ideas: “Yo laburo con todo el mundo, para mí las ideas son buenas o malas, vengan de donde vengan, si me mandan una buena idea para la ciudad, le metamos para adelante. Cualquiera que proponga una buena idea y realmente concretable para la ciudad, la hacemos”.