Les rechazaron la domiciliaria a los hermanos vinculados a la muerte de “Benjita”

Los hermanos fueron detenidos en el Valle de Lerma después de la muerte de “Benjita” Mamaní el pasado 11 de agosto.

El adolescente murió tras ser herido con un arma blanca en la calle. Tras el hecho se apuntó a dos hermanos por la muerte, los cuales se encuentran detenidos desde mediados del mes de agosto.

El juez Ignacio Colombo, analizó el pedido de revisión de la prisión preventiva realizado por la defensa técnica de un hombre de 18 años, imputado como autor del delito de homicidio calificado por alevosía, y de su hermano de 20 años, como partícipe necesario del mismo delito.

Tras escucharlos, confirmó el pedido de prisión preventiva para ambos acusados y rechazó la solicitud de arresto domiciliario planteado, considerando los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación existentes, en atención a la gravedad del hecho investigado.