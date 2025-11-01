Entre disfraces y caramelos, el municipio de Orán promovió el uso del casco

En el marco de la campaña de educación y concientización vial que impulsa la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, el intendente Baltasar Lara Gros, acompañado por el coordinador de la Juventud, José Díaz, recorrieron las calles de la ciudad el pasado 31 de octubre, aprovechando la gran afluencia de vecinos que participaron de las actividades de Halloween.

Durante la jornada, el jefe comunal y su equipo dialogaron con los vecinos y especialmente con los jóvenes, llevando un mensaje claro sobre la importancia del uso del casco al conducir motocicletas y la necesidad de reducir el ruido ocasionado por los caños de escape modificados. La iniciativa se enmarca en un trabajo sostenido del municipio para promover hábitos responsables en el tránsito y contribuir a una convivencia más segura y respetuosa entre todos los ciudadanos.

“Fue una noche especial, donde los niños salieron a disfrutar junto a sus padres. Qué mejor oportunidad para acercarnos y hablar de algo tan importante como la seguridad vial y el respeto al prójimo”, expresó el intendente Lara Gros. También destacó la predisposición de los jóvenes y las familias para escuchar y sumarse al mensaje, valorando la participación ciudadana como una herramienta fundamental para generar cambios de conducta.

El coordinador de la Juventud, José Díaz, por su parte, subrayó que la campaña busca llegar a todos los sectores de la comunidad, especialmente a los más jóvenes, que muchas veces son los principales usuarios de motocicletas. “Queremos que los chicos tomen conciencia de que el casco salva vidas y que el ruido excesivo también afecta la tranquilidad de los barrios. La responsabilidad es de todos”, sostuvo.

La actividad fue bien recibida por los vecinos, quienes destacaron la cercanía de las autoridades y el enfoque educativo de la propuesta. Desde el municipio informaron que este tipo de recorridas continuarán en distintos puntos de la ciudad, acompañadas por charlas y controles, con el objetivo de fortalecer la cultura del respeto y la prevención en las calles de Orán.

Con un mensaje positivo y un enfoque familiar, la noche de Halloween se transformó así en una oportunidad para recordar que la seguridad vial también depende del compromiso de cada ciudadano.