La Plaza Alvarado se disfrazó este Halloween, los más chicos salieron a pedir caramelos

El Paseo Gastronómico Plaza Alvarado y la Municipalidad de Salta invitan a dos noches de celebración por Halloween este viernes y sábado de 20 a 00 horas, con entrada libre y gratuita para toda la familia.

En diálogo con InformateSalta, Thais, maquilladora del Salón de Belleza "Thalita Salta", ofrecía el clásico “pintacaritas”, contó cómo se vive la jornada: “Recién llegué de mi otro trabajo y ya hay movimiento, aunque hace un poco de frío. Los chicos se acercan para maquillarse, y más tarde seguro se suma más gente”.

“Se ve mucha alegría, los locales decorados y hasta los grandes se disfrazan"

La joven, que además trabaja en eventos similares durante el Día del Niño, destacó la energía especial de esta fecha: “Se ve mucha alegría, los locales decorados y hasta los grandes se disfrazan. Es una ocasión para divertirse, más allá de las creencias. Los chicos solo quieren salir, pedir dulces y pasarla bien”.

Cada año este evento reúne a más familias, donde se desarrollan múltiples actividades: concurso de disfraces, encuentro de cosplay, pintacaritas, concurso de dibujos, desfile de zombies, música y gastronomía para que chicos y grandes disfruten en un ambiente seguro.