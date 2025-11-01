Provincia, Nación y Municipio se unen para crear un Grupo Antinarcóticos en Orán

La ciudad de Orán contará próximamente con un Grupo Antinarcóticos Salta, un equipo especializado que integrará a la Policía de Salta, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en el norte provincial.

La iniciativa fue definida durante una reunión encabezada por el intendente Baltasar Lara Gros, junto al coordinador de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico e Investigaciones Complejas del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, Sebastián Schmidt, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, Ignacio Cichello.

Del encuentro, realizado en el despacho de la intendencia, también participaron el subdirector de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, Julio Hoyos, y el coordinador Regional del Grupo Operativo Conjunto NOA, Antonio Serrano. Durante la jornada, los funcionarios recorrieron el inmueble donde funcionará la base del nuevo grupo, un edificio cedido en comodato por el Municipio y actualmente en proceso de refacción para adecuarse a las necesidades operativas.

Lara Gros destacó que esta iniciativa representa “un avance fundamental para Orán y para toda la zona norte”, subrayando la importancia de la articulación entre Nación, Provincia y Municipio para dar respuestas concretas frente al narcotráfico y sus consecuencias sociales.

El Grupo Antinarcóticos Salta tendrá como misión coordinar acciones de inteligencia, investigación y operativos conjuntos en puntos estratégicos de la región, considerada una de las zonas más sensibles por su cercanía con la frontera.

De esta manera, el Gobierno provincial, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Municipio de Orán refuerzan su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo la presencia del Estado y la cooperación entre las fuerzas de seguridad.