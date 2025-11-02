Precios de los metales en septiembre: El oro creció 8,9% y la plata 12,1% intermensual

La Secretaría de Minería de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, publicó recientemente el informe mensual por el cual analizó el comportamiento de los metales que son exportados por Argentina.

A mediados de octubre último, la minería metalífera global presenció el movimiento en la cotización que registraba el oro y la plata. Los metales preciosos rindieron precios récords: la onza de plata en pocas semanas duplicó su valor posicionándose en la barrera de los USD 50 mientras que la onza oro trepó a los USD 4.000.

Oro

Luego de esa disparada, la autoridad de aplicación señaló en su informe mensual -publicado semanas después de esa cotización histórica- que “en septiembre pasado, el oro promedió los USD 3.668 la onza lo que representó un crecimiento del 8,9% intermensual y del 42,7% en términos interanuales”.

El precio promedio del oro -el metal más exportado del país- de enero a septiembre del 2025 alcanzó los USD 3.205 la onza, se “trató de un 39,6% superior al precio promedio del mismo período de 2024: USD 2.296 la onza”

En este escenario, se precisó que “el oro en septiembre presentó un incremento en su precio respecto al mes previo, se dio en un contexto de flexibilización en la política monetaria de la FED, con un panorama macroeconómico y geopolítico incierto y perspectivas futuras de mayores recortes en las tasas de interés ejerciendo una presión la baja sobre el dólar estadounidense y una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., incrementando los precios del metal”.

“Esta expectativa en la política monetaria de la FED genera que, para los próximos meses, se proyecte un nivel de precios futuros del oro superior a su precio promedio en septiembre”.

Plata

El segundo metal más comercializado por Argentina promedió los USD 42,8 USD la onza en septiembre último. Marcó un “crecimiento del 12,1% respecto al mes anterior y del 42,1% con respecto a septiembre de 2024″.

“El precio promedio de la plata en los 9 meses del año 2025 alcanzó los USD 35,1 la onza, consolidando un valor un 28,8% superior al precio promedio del mismo período de 2024: USD 27,2 la onza”.

“La plata, caracterizada por ser un metal que se utiliza tanto para cobertura de valor como para usos industriales, se ve afectada en su precio por las novedades de política monetaria y por la expectativa de aceleración en su demanda en la industria. Este incremento en el precio de la plata se da en un contexto de flexibilización de la política monetaria de Estados Unidos en el mes de septiembre, con una gran demanda de los inversores de este metal como reserva de valor”.

“La expectativa de mayor flexibilidad en los próximos trimestres en la política monetaria de la FED genera que, para los próximos meses, se proyecte un nivel de precios futuros de la plata superior a su precio promedio en septiembre”, se explicó en el informe.

Exportaciones

Recientemente portal La Opinión Austral informó que la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de Argentina publicó el “Informe Mensual: Origen Provincial de las Exportaciones Mineras Octubre 2025” por el cual dio a conocer el comportamiento de las comercializaciones de este segmento de la industria nacional.

En septiembre pasado, la “industria madre” en todo el país concretó “exportaciones por USD 557 millones, significó un incremento interanual del 34,3%“, “en los primeros 9 meses de este año las ventas a los mercados internacionales totalizaron USD 4.213 millones“. Se trató de un “32,9% superior en comparativa a igual periodo del 2024″.

Del total de las transacciones realizadas, el “98,4% fue explicado por 5 provincias: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca”, según el informe oficial.

En el mes analizado, las ventas externas de la industria minera de Santa Cruz alcanzaron los “USD 226 millones, incrementándose en un 17,3% respecto a septiembre de 2024, siendo el nivel más alto de este distrito para este mes de que se tenga registro”.

En el acumulado del año, la “provincia suma USD 1.569 millones, lo que marca para este distrito un crecimiento interanual de 27,0% respecto al mismo periodo de 2024″.