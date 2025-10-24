Caso Salas: Surgen declaraciones cruzadas sobre la conducta y actividad de Javier Saavedra

El juicio por la muerte de Jimena Salas cerró otra semana de testimoniales con declaraciones cruciales que se centraron en la figura y las actividades del fallecido acusado, Javier Saavedra, en distintas épocas y lugares de la provincia, esto mientras la etapa de pruebas testimoniales ingresa en sus tramos finales.

Cinco personas comparecieron ante el tribunal, incluyendo a testigos citados por la Fiscalía y por la defensa técnica. Una testigo convocada por la Fiscalía, que compartió tareas con Saavedra en Santa Victoria Este en 2019, lo describió físicamente y detalló un grave incidente que provocó su expulsión de la ONG. La mujer refirió que Saavedra fue separado por intentar meterse en la cama de una compañera.

La misma testigo relató dos robos sufridos en la casa de la ONG después de la partida de Saavedra. En el segundo suceso, tras el festival del Trichaco, los ladrones se llevaron su netbook y su valija. La importancia de este testimonio se agudizó cuando la Fiscalía le exhibió una tarjeta de crédito a su nombre, secuestrada en un allanamiento a la casa de los Saavedra, la cual la testigo reconoció como parte de los objetos robados en su valija.

Por otra parte, la defensa técnica presentó testigos que reforzaron la imagen de Saavedra como una persona comprometida socialmente. Una exfuncionaria municipal y provincial, que trabajó con Saavedra en el Plan Hábitat en 2016 y 2017, aseguró haberlo convocado a un encuentro realizado justamente el 28 de enero de 2017, un día después del crimen, y recordó un ensayo el mismo día del femicidio, sugiriendo una coartada de actividad social.

Esta exfuncionaria destacó su experiencia laboral con Javier Saavedra como "excelente", asegurando que confiaba en él y lo consideraba una persona "inteligente y con compromiso social". También declaró que el trabajo de los estudiantes quedaba debidamente registrado debido a la naturaleza del plan nacional, lo cual podría ser relevante para la defensa.

El juicio, que tiene a Adrián Guillermo Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40) imputados por femicidio y homicidio calificado, continuará el próximo lunes con las últimas declaraciones. El martes está prevista una inspección ocular de los vehículos secuestrados en la causa, antes de dar inicio a la etapa de alegatos el 5 de noviembre.