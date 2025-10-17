Narcisistas y egocéntricos: Así definieron las psicólogas a los hermanos Saavedra

Dos psicólogas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales declararon en la jornada de hoy en el marco de una nueva audiencia por el juicio que busca esclarecer la muerte de Jimena Salas.

Las profesionales brindaron un perfil psicológico de Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra.

En el caso de Adrián Guillermo Saavedra, la profesional lo caracterizó como una persona inmadura, egocéntrica y con dependencia afectiva, lo que lo lleva a actuar con apoyo de otros. Dijo además que tiene una baja tolerancia a la frustracción y que posee una personalidad impulsiva, con conductas agresivas, lo que lo convierte en una persona de riesgo para sí y para terceros cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

En relación con las mujeres, afirmó que siempre las mira desde un lugar de superioridad, posee anestesia emocional y no expresa emociones, salvo cuando se refiere a su hija.



Por último, afirmó que su discurso evidencia indicadores de mendacidad y ocultamiento para evadir su responsabilidad. Posee una autoestima disminuída y expresa rechazo a la autoridad como mecanismo de defensa.

En el caso de Javier Nicolás Saavedra, el perfil psicológico reveló que tiene personalidad psicopática, narcisista y egocéntrica. Evidenciaba conductas agresivas explosivas y consideraba a las personas como objetos y no como sujetos.

En su exposición dijo que rechazaba toda normatividad, y que su discurso era contradictorio y mendaz, siempre con tendencia a la simulación, a tergiversar la realidad, manipular y controlar a su entorno, en una realidad que creaba a su medida.

Habló de una conducta caracterizada por la disociación, donde le quitaba carga afectiva a los sucesos y con anestesia emocional, propias de la personalidad psicopática. Dijo que poseía un nivel intelectual bueno, pero que esto no se traducía en logros académicos, pues habría intentando con más de 4 carreras universitarias, las cuales terminó abandonando.

La profesional reveló que este tipo de personalidad permite que una persona se muestre agradable, educado y que oculte su verdadera forma de ser, caracterizada por un pensamiento primitivo, mágico, que evidenciaba fallas lógicas.

En el interrogatorio confirmó que no expresaba emociones y aclaró que la psicopatía no es una patología, sino una forma de ser ante el mundo, donde no hay sentimiento de culpa ni arrepentimiento.