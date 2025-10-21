Caso Jimena Salas: Declaró una joven que había sido asaltada por los Saavedra

Los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra están siendo juzgados por la muerte de Jimena Salas, hecho que se dio en el año 2017 en la localidad de Vaqueros.

Hoy la jornada de hoy, declaró una joven a través de videoconferencia. Se trata de una chica que vive en Joaquín V. González, y en el año 2022 vivía en Salta Capital durante su época de estudiante, más precisamente en B° Castañares.



La joven que estudiaba en un terciario de Vaqueros volvía a la casa que alquilaba con su hermano, cuando al pasar por un callejón oscuro, un hombre le agarró la mochila, se la tiró y arrancó. Tras el hecho, corrió a su vivienda y pidió ayuda a su hermano.

Al volver al lugar donde sucedió el hecho, hallaron la mochila tirada, con sus útiles, pero se habían llevado su billetera.

Este hecho de inseguridad fue relevante en la causa, porque tiempo después en un allanamiento realizado en la casa de los Saavedra, en B° Parque Belgrano, se encontraron un DNI y una tarjeta Saeta a su nombre.

Durante la audiencia de hoy, se le exhibieron fotografías de dicha documentación y las reconoció como suyas.

El juicio contará mañana a las 8:30 con la declaración de testigos de la defensa.