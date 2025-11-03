Piden cadena de oración para un interno herido en la Alcaidía, tiene lesiones graves

El susto desatado por el incendio ocurrido hace una semana en la Alcaidía General sigue teniendo repercusiones, luego que el siniestro, que tuvo lugar en el pabellón B1 y dejó una docena de internos heridos, llevó a la familia de uno de los damnificados a solicitar una cadena de oración pública.

¿Cuál es la situación? El protagonista de esta historia es Ángel Tercero, de 25 años, quien permanece internado en el hospital bajo estricta vigilancia médica debido a la severidad de las quemaduras y el humo inhalado, con un estado de salud complicado y con la familia pidiendo oraciones ante la gravedad de su cuadro.

La madre de Ángel, Virginia Colque, vive momentos de profunda angustia, con su hijo internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Papa Francisco, luego de haber sido trasladado de urgencia la noche del incendio. "¡Miren cómo está mi hijo! ¡Miren cómo está todo quemado!", expresó la madre, reflejando el dolor y la preocupación por la vida de su hijo.

Según el testimonio de la mujer por la pantalla de Multivisión Federal, Ángel acaba de despertar hace unos días, tras permanecer sedado o inconsciente durante un tiempo. Las lesiones son severas, afectando gran parte de su cuerpo y requiriendo un traslado pendiente al Hospital San Bernardo para una evaluación quirúrgica de las quemaduras.

Colque relató conmovida la situación emocional de Ángel: "Mi hijo me empieza a llorar y me dice, 'mamá, no te vayas, no me dejés solo'". Así, la mujer pasa sus días en el hospital, durmiendo en las afueras, para no dejar a su hijo solo en esta difícil situación: "No me voy a ir del hospital hasta que mi hijo no salga de aquí," afirmó.

El estado de salud de Ángel sigue siendo delicado, pues tiene las manos quemadas y siente constantemente "el olor a quemado," un síntoma que el médico confirmó que persistirá. Además de las quemaduras visibles, hay lesiones en sus oídos y otros daños internos que mantienen el pronóstico en reserva.

La familia atraviesa un momento de gran vulnerabilidad, centrándose exclusivamente en la recuperación de Ángel y en el pedido de apoyo espiritual a la comunidad. "Ahora, ¿quién me devuelve mi hijo?", se preguntó la madre, enfatizando el daño que ha sufrido su joven hijo tras los violentos sucesos de la Alcaidía.

"Mi hijo está lleno de aparatos, agonizando"