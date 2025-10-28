Reafirman que los mismos internos generaron el fuego en la Alcaidía

Siguen las repercusiones tras lo ocurrido la noche del domingo y la madrugada del lunes, que se convirtieron en un escenario de caos y violencia en las inmediaciones de la Alcaidía Salta donde, tras el incendio registrado en el pabellón B1 de la cárcel, hubo más de una docena de internos heridos.

Ahora el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, se refirió al caso reiterando que el desorden que desencadenó lo ocurrido fue causado por los mismos internos, tras una pelea acontecida entre ellos, con el posterior foco ígneo que iniciaron dentro de otra celda cercana.

“La situación del domingo a la noche se debió a una gresca en un pabellón entre internos, ellos mismos generaron la situación donde se produjo el incendio dentro de la celda”, indicó en diálogo con el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- sobre los inconvenientes.

A esto agregó que, detectado el fuego, “tuvieron que actuar rápidamente sofocaron el incendio personal del Servicio Penitenciario y posteriormente Bomberos. Luego se tuvo que redistribuir los internos, lamentablemente hubo algunos lesionados que fueron derivados a hospitales públicos, seguramente darán el parte correspondiente”.

También se refirió a los incidentes que familiares de los internos causaron, destacando que los mismos fueron contenidos. “Hubo una situación de familiares que querían ingresar pero la Policía los pudo contener, era entendible, reclamaban que se les informe quiénes eran los lesionados pero no hubo nada más, únicamente y lamentablemente solo lo que pasó” con los alojados y su pelea, concluyó.

"Lo del hacinamiento en la Alcaidía ya es algo que le compete a la Secretaria de Justicia y al Servicio Penitenciario"