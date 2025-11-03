Bomberos rescataron a una mujer del cerro Elefante: Se lesionó en la cima

El personal de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo recibió una alerta durante la jornada del domingo, sobre una mujer lesionada en la cima del cerro Elefante.

La mujer fue rescatada gracias al operativo desarrollado por el personal de bomberos junto al Grupo de Rescate en Montaña Salta, CREV y 2 efectivos de la División Motorizada. Recibió las primeras atenciones en la cima por el personal de enfermería de Bomberos.

El primer diagnóstico fue un esguince, por lo que tuvieron que bajar a la mujer en camilla desde la cima. Una vez iniciado el descenso, se recibió el apoyo de personal policial de la división bomberos a minutos de la base del cerro.