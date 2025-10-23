Tras el caso Cordeyro, reabren las Yungas de San Lorenzo al turismo

Después de casi dos semanas de inactividad, las Yungas de San Lorenzo vuelven a recibir visitantes. El espacio verde permaneció cerrado desde el 11 de octubre, luego del hallazgo sin vida del comisario retirado Vicente Cordeyro en el Cerro Elefante.

Durante el cierre, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizó pericias y levantamientos de pruebas en el marco de la investigación judicial sobre su fallecimiento.

La Municipalidad de San Lorenzo informó que desde este jueves 23 de octubre el predio queda nuevamente habilitado al público. Los visitantes podrán recorrer los senderos turísticos descargando la guía digital de circuitos mediante un código QR disponible en la página oficial del municipio.

Desde el gobierno local recordaron que todos los circuitos están debidamente señalizados y recomendaron respetar las normas de seguridad ambiental durante las caminatas.

El cierre de las Yungas se había dispuesto por orden judicial, en un contexto de alta sensibilidad social tras la muerte del excomisario. Con la reapertura, el municipio busca normalizar la actividad turística y recreativa, manteniendo presencia de equipos de seguridad y emergencias en la zona.