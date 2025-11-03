Sin mayonesa ni grasa: Cómo hacer vitel toné saludable y bajo en calorías para Navidad 2025

Sin mayonesa ni grasa: Cómo hacer vitel toné saludable y bajo en calorías para Navidad 2025Medios03/11/2025
El vitel toné es un clásico de la Navidad, pero la versión tradicional puede llevar mucha mayonesa o crema, lo que lo hace pesado y calórico. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas que mantengan el sabor característico del plato, pero con menos grasas y calorías.
La clave está en reemplazar la mayonesa y la crema por opciones más ligeras, como yogur natural o puré de palta, al lograr así una salsa cremosa y sabrosa sin sobrecargar de calorías. Además, podés usar mostaza, limón y hierbas frescas para potenciar el sabor y mantener la textura tradicional del vitel toné.
De esta manera, conseguís un vitel toné más ligero, fácil de digerir y perfecto para disfrutar en Navidad sin culpa. Acá, te dejamos el paso a paso para que lo prepares en casa.
Cómo hacer la versión más liviana de vitel toné, paso a paso
Ingredientes:
1 peceto cocido en rodajas finas
1 lata de atún en agua, escurrido
1 taza de yogur natural sin azúcar
1 cucharadita de mostaza suave
1 cucharada de alcaparras
Jugo de ½ limón
Sal y pimienta a gusto
Preparación:
Colocar en una licuadora o mixer el atún, el yogur, la mostaza, el jugo de limón y la mitad de las alcaparras.
Procesar hasta obtener una salsa.
Condimentar con sal y pimienta y ajustar la acidez si es necesario.
Disponer las rodajas de carne en una fuente y cubrir con la mezcla.
Decorar con el resto de las alcaparras y llevar a la heladera hasta el momento de servir.