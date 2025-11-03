Sin mayonesa ni grasa: Cómo hacer vitel toné saludable y bajo en calorías para Navidad 2025

El vitel toné es un clásico de la Navidad, pero la versión tradicional puede llevar mucha mayonesa o crema, lo que lo hace pesado y calórico. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas que mantengan el sabor característico del plato, pero con menos grasas y calorías.

La clave está en reemplazar la mayonesa y la crema por opciones más ligeras, como yogur natural o puré de palta, al lograr así una salsa cremosa y sabrosa sin sobrecargar de calorías. Además, podés usar mostaza, limón y hierbas frescas para potenciar el sabor y mantener la textura tradicional del vitel toné.

De esta manera, conseguís un vitel toné más ligero, fácil de digerir y perfecto para disfrutar en Navidad sin culpa. Acá, te dejamos el paso a paso para que lo prepares en casa.

Cómo hacer la versión más liviana de vitel toné, paso a paso

Ingredientes:

1 peceto cocido en rodajas finas

1 lata de atún en agua, escurrido

1 taza de yogur natural sin azúcar

1 cucharadita de mostaza suave

1 cucharada de alcaparras

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta a gusto

Preparación:

Colocar en una licuadora o mixer el atún, el yogur, la mostaza, el jugo de limón y la mitad de las alcaparras.

Procesar hasta obtener una salsa.

Condimentar con sal y pimienta y ajustar la acidez si es necesario.

Disponer las rodajas de carne en una fuente y cubrir con la mezcla.

Decorar con el resto de las alcaparras y llevar a la heladera hasta el momento de servir.