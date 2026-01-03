Transparencia Internacional daría nuevo aplazo a Argentina por sus casos de corrupción

En el ranking de la conocida ONG global que mide corrupción y transparencia: en 2024, Argentina obtuvo apenas 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción, quedó muy lejos del ideal y por debajo inclusive del promedio internacional.

Ahora, en 2026, tras los casos de $LIBRA, ANDISgate, valijas de Aeroparque, José Luis Espert, Edgardo Kueider y Lorena Villaverde, los guarismos podrían empeorar.

Transparency lleva adelante 8 encuestas a nivel global entre inversores y especialistas en administración del Estado para determinar el grado de honestidad de 180 naciones en el mundo. Cada año, los datos son presentados por la ONG Poder Ciudadano en Buenos Aires.. En 2026, llegarán entre el 13 y el 15 de febrero.

Tras la mala calificación por lo sucedido en 2024, desde la Casa Rosada se argumentó que TI analiza un bienio completo y que, por ello, el último año de Alberto Fernández, había sido un lastre, unacuestión de "arrastre".



¿Qué dirán en febrero de 2026 cuando casi todas las encuestas nacionales marcan que la corrupción es la principal causa de preocupación de los argentinos?

5 escándalos encadenados



1-La detención del ex senador nacional libertario Eduardo Kueider en Paraguay tras intentar un ingreso irregular de US$ 250.000 dólares a trav{es de Ciudad del Este fue el escalón inicial. El legislador entrerriiano ingresó a la cámara alta por el Partido Justicialista pero fue "!cooptado" por Balcarce 50 y se volvi{o completamente funcional al oficialismo. Votó a favor normas claves como la Ley Bases.

2-En febrero de 2025, el Día de San Valentín, Javier Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA, una estafa que dejó miles de damnificados a nivel internacional y que es investigada por la justicia de Estados Unidos y, en menor medida, de Argentina.

3-El tercer caso fue la llegada de un avión particular de Leonardo Scatturice (ex agente de inteligencia) con 10 valijas que no fueron inspeccionadas en Aeroparque. Altos funcionarios de Aduana Nacional hicieron un corredor para que las maletas no fueran sometidas a los obligatorios scanners.

4-La cuarta denuncia grave se basó en la filtración de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, en los que describía el pago de sobornos a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, entre otros funcionarios.

5-El quinto estallido ocurrió tras conocerse que el ex diputado nacional José Luis Espert (quien encabezaba la lista de diputados nacionales libertarios en provincia de Buenos Aires) había recibido fuertes sumas en dólares por parte de narcotraficantes quienes apoyaron su candidatura presidencial en 2019.

Para completar las peripecias de candidatos, Lorena Villaverde, senadora nacional libertaria electa por la provincia de Rio Negro debió dejar su lugar en la cámara alta y ser reemplazada tras conocerse que tuvo causas por narcotráfico en Estados Unidos.

Sondeos coincidentes en Argentina

Una encuesta realizada en todo el país por la consultora Management & Fit señaló que la corrupción llegó al primer lugar de las preocupaciones ciudadanas, con el 24% de las menciones. Superó a la inseguridad (16,8%), los aumentos de precios y tarifas (15,9%), la pobreza (14,8%)y la desocupación (12,5%).

Un trabajo similar de la consultora Opina Argentina les preguntó a más de 2.000 personas: ¿cuál es el principal problema que el Gobierno debería solucionar? El 38% respondió “la corrupción”. Luego siguieron el desempleo (24%), la inseguridad y el narcotráfico (16%) y la inflación (9%).

El caso del analista Lucas Romero es similar: sobre fines de 2025 hizo la misma consulta y obtuvo los siguientes resultados:



En una “nube de palabras” para describir los puntos más flojos de la administración libertaria tras 24 meses de gestión, sobresale de manera notable el término “corrupción”.

El impacto negativo fue aún mayor para un líder como Milei quien irrumpió en el sistema político con un discurso que lo presentaba como un dirigente enfrentado con “la casta”, corrupta e ineficiente.

La Casa Rosada se quedó sin narrativas en lo que significaba uno de sus puntos más fuertes en 2023.

Con la economía estancada al punto de necesitar un salvataje providencial del Tesoro de Estados Unidos, la llegada del nuevo índice de Transparencia Internacional sumará más dudas a los inversores globales.