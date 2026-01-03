Análisis: Lo que sucede en Venezuela no tiene precedentes en la historia moderna

Si, como se ha reportado, Estados Unidos envió la Fuerza Delta al corazón de la capital de Venezuela a sacar al presidente en funciones y a su esposa, Cilia Flores, es un hecho que no se había visto antes.

La comparación más cercana sería la captura del líder panameño Manuel Noriega, también por fuerzas especiales, en 1989.

Como lo había hecho Noriega, Maduro declaró su victoria en unas disputadas elecciones y, como sucedió con el general panameño, Estados Unidos también ha acusó al líder venezolano de estar implicado en tráfico de drogas.

A eso se suma que en ambos casos hubo una importante preparación militar estadounidense.

Pero a la captura de Noriega le siguió una breve y decisiva guerra entre ambos países, en la que las fuerzas panameñas fueron rápidamente superadas.

Noriega se había refugiado en la embajada del Vaticano, donde permaneció 11 días.

Finalmente, fue persuadido para irse tras el uso de la "guerra psicológica", concretamente: colocarle constantemente a todo volumen canciones de rock, de bandas como The Clash, Van Halen y U2.

Fue trasladado a Estados Unidos, donde fue condenado por delitos relacionados con drogas.

Aún no se han revelado los detalles de la operación para la captura de Nicolás Maduro, pero parece haber sido una operación aún más ambiciosa en su alcance: logró extraer al presidente y a su esposa sin usar fuerzas terrestres convencionales.

Su destino es incierto, pero uno imaginaría que terminará en una prisión estadounidense.

