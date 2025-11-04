¡Triunfazo! Los Infernales vencieron a Colón en Santa Fe

Salta Basket comenzó con el pie derecho la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet al vencer como visitante a Colón de Santa Fe por 78 a 75, en un partido parejo y electrizante disputado en el estadio Roque Otrino.

El conjunto dirigido por Ricardo De Cecco se impuso de menor a mayor, con una destacada actuación del norteamericano Chance Hunter, autor de 20 puntos, y de Sahir Abdala, cuyas conversiones en los minutos finales resultaron decisivas para sellar la victoria.

El encuentro llegó igualado a los últimos diez minutos (65-65) y se mantuvo en absoluta paridad hasta el cierre, cuando Abdala encestó dos triples clave que le dieron a Los Infernales una ventaja de cuatro puntos. A pesar del esfuerzo del local y de un triple de Fernández que puso suspenso sobre el final, Colón no logró revertir la historia.

Salta Basket afrontó el debut con un plantel reducido: el santafesino Martín Gómez no ingresó por precaución y el salteño Cristian “Kili” Linares no viajó por lesión. Aun así, el equipo mostró solidez colectiva y carácter para imponerse fuera de casa.

El representativo salteño continuará su gira por Santa Fe este miércoles a las 21.30, cuando enfrente a Santa Paula de Gálvez, encuentro que será transmitido por Basquetpass.tv. El recorrido seguirá el viernes en Córdoba, ante San Isidro de San Francisco, subcampeón de la categoría.