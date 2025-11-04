¡Triunfazo! Los Infernales vencieron a Colón en Santa Fe

Deportes04/11/2025
ab1

Salta Basket comenzó con el pie derecho la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet al vencer como visitante a Colón de Santa Fe por 78 a 75, en un partido parejo y electrizante disputado en el estadio Roque Otrino.

El conjunto dirigido por Ricardo De Cecco se impuso de menor a mayor, con una destacada actuación del norteamericano Chance Hunter, autor de 20 puntos, y de Sahir Abdala, cuyas conversiones en los minutos finales resultaron decisivas para sellar la victoria.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 23.20.45

El encuentro llegó igualado a los últimos diez minutos (65-65) y se mantuvo en absoluta paridad hasta el cierre, cuando Abdala encestó dos triples clave que le dieron a Los Infernales una ventaja de cuatro puntos. A pesar del esfuerzo del local y de un triple de Fernández que puso suspenso sobre el final, Colón no logró revertir la historia.

Salta Basket afrontó el debut con un plantel reducido: el santafesino Martín Gómez no ingresó por precaución y el salteño Cristian “Kili” Linares no viajó por lesión. Aun así, el equipo mostró solidez colectiva y carácter para imponerse fuera de casa.

El representativo salteño continuará su gira por Santa Fe este miércoles a las 21.30, cuando enfrente a Santa Paula de Gálvez, encuentro que será transmitido por Basquetpass.tv. El recorrido seguirá el viernes en Córdoba, ante San Isidro de San Francisco, subcampeón de la categoría.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día