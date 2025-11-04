Milei emprende su viaje 14 a Estados Unidos

Este miércoles el presidente Javier Milei emprenderá un nuevo viaje a Estados Unidos para estar presente en el America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en Miami del que formarán parte; Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

Se espera que mañana a las 15, el mandatario el tome juramento al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, para luego partir hacia su viaje número 14 al país del norte.

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

La lista de invitados

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum entre los invitados se encontrarán: