Se confirmaron nuevos contagios de COVID-19 en Salta

El Ministerio de Salud Pública de Salta difundió los datos actualizados de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica correspondientes a la semana epidemiológica 42, comprendida entre el 12 y el 18 de octubre, donde se registró un incremento de enfermedades respiratorias bajo vigilancia.

Es que durante el período se notificaron 22 nuevos casos de COVID-19 en la Provincia de Salta, alcanzando un total de 287 en lo que va del año.

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, detalló que las enfermedades tipo influenza que actualmente circulan en Salta son influenza A, influenza B, adenovirus, virus sincicial respiratorio (VSR) y el propio COVID-19.

En la última semana también se reportaron 121 casos de bronquiolitis sumando 8995 casos desde enero. Desde 2024, el Calendario Nacional de Vacunación incluye una dosis única, gratuita y obligatoria para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el fin de proteger al feto y garantizar inmunidad hasta los seis meses de vida del recién nacido frente al VSR.