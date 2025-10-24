Se registraron más de 49 mil casos de diarrea aguda en Salta en lo que va del año

El Ministerio de Salud Pública informó que, hasta la semana epidemiológica 41, comprendida entre el 5 y el 11 de octubre, se notificaron 49.229 casos de diarrea aguda en toda la provincia. Solo en la última semana se registraron 1.679 nuevos casos, según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica.

Además, se reportaron 29 casos de salmonelosis, 5 de botulismo infantil y un caso de síndrome urémico hemolítico en lo que va de 2025. En cuanto a hepatitis virales, se confirmaron 16 casos positivos desde el inicio del año, mientras que actualmente hay tres en estudio.

En relación con las enfermedades respiratorias, se registraron 291 casos de tipo influenza, 132 de bronquiolitis y 121 de neumonía. También se notificaron 9 nuevos contagios de COVID-19, con un total de 265 en lo que va del año.

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que en Salta circulan virus como influenza A y B, sincicial respiratorio, adenovirus y COVID-19. También informó que en la última semana hubo 56 pacientes hospitalizados y una persona fallecida por enfermedades respiratorias, sumando 10 muertes por estas patologías en lo que va del año.

El informe detalla además otros casos de enfermedades zoonóticas y transmitidas por alimentos, entre ellos 391 picaduras de alacranes, 723 mordeduras de perros, 62 accidentes por ofidismo y 102 casos de leishmaniasis visceral canina.