Incendio en la Alcaidía: “Algunos duermen sobre pedazos de goma espuma"

El presidente del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, Rodrigo Solá, afirmó en Sin Vueltas, que el incendio ocurrido días atrás en la Alcaidía General de Salta volvió a poner en evidencia una situación que el organismo viene advirtiendo desde hace tiempo: el grave hacinamiento y las deficiencias estructurales del sistema carcelario.

“Es una situación crítica”, señaló Solá, al explicar que el trabajo técnico del Comité se apoya en estadísticas y mediciones que permiten evaluar la evolución de la población detenida en toda la provincia. “Si sumamos todas las unidades, hay un 40% de sobrepoblación. La Alcaidía, por ejemplo, es un lugar crítico: el año pasado tenía una sobrepoblación del 150%, con 800 personas en un espacio para 350. Hoy bajó a 600, pero sigue siendo una cifra alarmante”, detalló.

El funcionario precisó que las condiciones en el pabellón donde se produjo el incendio eran extremadamente precarias. “En esa celda, que se incendió, había 25 personas cuando la capacidad era para ocho. Nosotros medimos cada celda de la provincia y, según los estándares reales, la sobrepoblación en la Alcaidía no era del 150%, sino del 300%”, remarcó.

Solá confirmó que todavía hay personas internadas con quemaduras graves. “Hay ocho personas con heridas importantes y pronóstico reservado. Algunas están en el Hospital San Bernardo y una en el Papa Francisco. Otras ya fueron dadas de alta y trasladadas a Villa Las Rosas para evitar un clima hostil”, indicó.

El titular del Comité explicó que, además de sus competencias legales, el organismo cumple un rol humanitario, especialmente en momentos de crisis. “Nos acercamos para contener a los familiares. Querían saber quiénes eran los heridos y a dónde habían sido trasladados. Actuamos como nexo para que esa información no se demore”, explicó.

Solá aseguró que las causas de fondo trascienden la responsabilidad del personal penitenciario y apuntan a problemas estructurales y presupuestarios. “Hay cuestiones que fallan en el sistema. No hay colchones ignífugos en todas las celdas. Muchas personas duermen sobre retazos de goma espuma que son altamente inflamables y tóxicos. Varias víctimas sufrieron intoxicación por humo”, señaló.

Además, reveló que en el pabellón donde se produjo el incendio no hay cámaras de seguridad. “No existen cámaras en esa parte. Es una falta de presupuesto, pero están pedidas. Las cámaras aportan seguridad, ayudan a prevenir episodios de violencia y permiten monitorear mejor lo que ocurre. También son fundamentales para las investigaciones posteriores”, afirmó.

El funcionario reiteró que el hacinamiento y las condiciones edilicias son problemas estructurales que requieren inversión urgente. “Hay cuestiones que venimos señalando hace años. No se trata solo de control, sino de mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad, tanto para los internos como para el personal”, advirtió.