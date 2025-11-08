Una gresca terminó en ataque: Apuñalaron a un policía que estaba de civil

Un agente de la Policía de Salta que se encontraba fuera de servicio resultó herido este viernes por la tarde al intervenir en una pelea callejera en barrio Lamadrid, en la zona norte de la ciudad.

El episodio se registró en la calle Pueyrredón al 3000, donde varias personas protagonizaban una gresca en la vía pública. De acuerdo a las primeras informaciones, el efectivo, de civil, intentó separar a los involucrados y en ese contexto fue atacado con un arma blanca, además de recibir un golpe en la cabeza.

Personal del SAMEC asistió al agente en el lugar y lo trasladó a un centro de salud para una evaluación médica. Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre su identidad ni su estado de salud.

Tras el incidente, tres personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la fiscalía penal de turno, que ya inició la investigación para determinar las circunstancias del ataque, identificar el arma utilizada y establecer responsabilidades.

Vecinos de la zona manifestaron preocupación por el hecho y solicitaron mayor presencia preventiva, dado que en los últimos meses se registraron distintos episodios de violencia en el sector.

La Policía mantuvo el resguardo del lugar y trabajó en la recolección de testimonios y registros que permitan avanzar en la causa.