Denunció que su hijo y dos amigos fueron secuestrados en Aguas Blancas, pagó 5 mil dólares para liberarlos

Una grave denuncia trascendió en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, en el norte de Salta, luego que una madre asegurara ante la Justicia Federal que su hijo y otros dos adolescentes fueron víctimas de un secuestro extorsivo durante la madrugada del viernes.

Los jóvenes habrían sido interceptados por un grupo armado y retenidos por aproximadamente 40 minutos, siendo liberados después que la mujer entregara 5000 dólares en efectivo a los captores.

Según la presentación judicial, el hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando los tres menores, de entre 14 y 16 años, caminaban cerca del centro de salud de la localidad. En ese momento, habrían sido interceptados por un grupo de al menos siete personas que se movilizaban en una camioneta blanca y que, mediante golpes y amenazas con armas de fuego y armas blancas, los obligaron a subir al vehículo.

El testimonio de la madre indica que los agresores trasladaron a las víctimas por la Ruta Nacional 50 hasta un camino vecinal cercano al paraje Peña Colorada, una zona rural a varios kilómetros de distancia, donde permanecieron cautivos.

El abogado de la familia, Pablo Cardozo Cisneros, señaló que los jóvenes fueron golpeados y amenazados en el vehículo.

En base al medio Norte Ya, durante el cautiverio, que duró alrededor de 40 minutos, los captores intimidaron a los adolescentes y forzaron a uno de ellos a enviar mensajes a su madre, pidiéndole auxilio y dinero para su liberación. Minutos después de que se produjera la comunicación, el grupo regresó con los jóvenes a Aguas Blancas, cerca de las 4:30 de la madrugada.

Fue en ese momento cuando un hombre con el rostro semicubierto se presentó en el domicilio de la madre, exigiendo el pago de los 5.000 dólares acordados para liberar a los menores. La mujer aseguró ante la Justicia que entregó la suma solicitada y, unos 15 minutos después, los tres adolescentes regresaron a la vivienda familiar. Como prueba, la denunciante aportó las capturas de los mensajes y la ubicación geográfica del sitio donde habrían estado retenidos.

Tras la denuncia, la causa quedó en manos de la Justicia Federal, que investiga el hecho como un posible secuestro extorsivo, analizando la posible conexión con delitos transfronterizos. Sobre el caso, el comisario Alfredo Sandro Santos, segundo jefe del Distrito de Prevención N° 2 de Orán, informó por el medio Ciudad Online que "se recibieron denuncias de las dos partes involucradas en el hecho, que ya está en manos de la Justicia para esclarecer el mismo; por el momento este caso no tiene personas detenidas ni demoradas".