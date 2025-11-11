San Lorenzo: El presidente del Concejo pide que Gonza devuelva la plata de la gente

Sociedad11/11/2025
Kila Gonza

El presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, Juan Pablo Dávalos habló sobre la condena al ex intendente, Ernesto “Kila” Gonza por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, el cual también fue electo en mayo para ocupar una banca en el Concejo. 

“Hace unos dos años se lo condenó a 3 años de prisión condicional, fue al Tribunal de impugnación, pero la pena pasó a ser de 5 años. Los cheques, en 2014, rondaban entre los $50.000 y $14.000”, indicó el edil. 

Ordenaron la detención del exintendente de San Lorenzo, Ernesto "Kila" Gonza

En diálogo con FM Aries, Dávalos dijo que lo que buscan es que devuelva la plata que le pertenece a la gente de San Lorenzo. 

Días atrás, Gonza no compareció al llamado judicial por lo que el fiscal solicitó su declaración de rebeldía y la adopción de medidas para asegurar que se presente.  

Revés judicial para "Kila" Gonza, mientras se prepara para asumir en el Concejo de San Lorenzo

Sobre las elecciones de mayo donde Gonza fue electo concejal, informó que presentará un escrito para impedirlo: “Si los concejales quieren votar que asuma, será su responsabilidad. Entiendo que no debería asumir, políticamente, tranquilamente no se lo debe dejar asumir y, si asume, había que excluirlo por inhabilidad moral” finalizó Dávalos. 

