Este miércoles se conocerá el dato de la inflación de octubre: ¿Qué esperan las consultoras?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles 12 de noviembre a las 16 horas la inflación de octubre. Las consultoras privadas ya prevén que el índice de precios al consumidor (IPC) vuelva a superar el 2%, al igual que el mes pasado, cuando marcó un 2,1%.

El relevamiento de expectativas del mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) estimó que en el décimo mes del año el IPC se ubicará en 2,2% y el aumento de precios acumulado de 2025 sería del 29,6%, según las 42 consultoras que participan.

C&T Asociados midió que en el Gran Buenos Aires (GBA) el incremento de precios fue del 2% mensual en octubre, apenas por debajo del índice previo. Así, la variación de doce meses se redujo levemente de 30,3% en septiembre a 29,3%.

En tanto, Equilibra prevé que el alza de precios se ubique en 2,1%, con una núcleo en torno al 2,2%. En Bahía Blanca, CREEBBA calculó un IPC en torno al 2,2%. EcoGo proyectó que se aceleraría al 2,4% y la acumulada se ubicaría en 25,8%. Econoviews proyecta un 2,4%, y los precios que más subieron en el mes fueron los de los productos de verdulería y carnes, según informó a Ámbito su economista Leila Garcia Keiman.