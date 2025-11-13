Comercios de Tartagal analizan reducir a la mitad la jornada laboral por la caída de ventas

El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Domingo Ruiz, expresó su preocupación por la delicada situación que atraviesa el sector en Tartagal, donde algunas empresas evalúan reducir las horas laborales a la mitad ante la caída de las ventas y los problemas financieros.

En diálogo con VideoTar, Ruiz explicó que cualquier reducción debe realizarse bajo el procedimiento preventivo de crisis, como exige la normativa laboral. “Consideramos que es mucho. Se tiene que hacer correctamente el procedimiento preventivo de crisis. No es solamente reducir las horas por reducir. En este caso, deben presentar los balances y justificar la medida”, señaló el dirigente sindical.

Ruiz advirtió además que ya se registran despidos y deudas salariales, lo que agrava el panorama del comercio local: “Aparecen los despidos porque, aparte de eso, hay deuda de sueldos. El empleador hizo números y no le dan las cuentas. Por el momento hay cuatro puestos en riesgo de compañeros que están hace varios años”, sostuvo.

El referente del CEC aclaró que se busca acordar mecanismos de negociación para evitar despidos y garantizar la estabilidad de los trabajadores: “Hemos hecho acuerdos con otros empleadores. Como el plazo es hasta diciembre, esperamos salir de esta situación”, expresó.

En Tartagal, el gremio cuenta con 750 afiliados, y según Ruiz, la mayoría enfrenta demoras en el pago de haberes.

“Son muy pocos los que cobran al día”