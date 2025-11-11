Preocupación en Tartagal: El 80% de los niños originarios no tiene reconocimiento paterno

Sociedad11/11/2025
niños originarios

Un dato preocupante surge del norte provincial: más del 80% de los niños de comunidades originarias de Tartagal carecen del reconocimiento de ambos progenitores, según informó la secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces N°1, Roxana Choque.

En diálogo con Cadena 3, la funcionaria explicó que actualmente se realizan operativos de regularización en La Puntana y Santa Victoria Este, los cuales continuarán próximamente en Alto la Sierra, Misión Magdalena y Misión La Paz.

Es trascendental completar el reconocimiento filial de los niños. Solo cuentan con el reconocimiento materno aproximadamente entre un 70% y un 90%”, señaló Choque, destacando la necesidad de garantizar el derecho a la identidad y la protección integral de la niñez.

Estos operativos buscan promover la igualdad jurídica, el acceso a la identidad plena y el fortalecimiento de los vínculos familiares dentro de las comunidades del norte salteño.

