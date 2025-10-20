Con bajas ventas, el comercio apuntó a la competencia de las ferias y su “informalidad”

Pasó el Día de la Madre y el comercio no solo lamenta la caída en las ventas, sino que apuntaron a la competencia desleal de “la informalidad”, no solo con la venta callejera y el contrabando, sino también con las ferias.

Así lo esgrimió Gustavo Herrera, de la Cámara de Comercio quien, al hablar con FM Aries, enfatizó que “no estamos contentos, las expectativas para el día de la madre, que es el más importante de los festejos comerciales, no se cumplieron, teníamos claro que así podía pasar al no haber plata en la calle”.

Con esto, Herrera dijo que, junto a que “ya no hay dinero en los bolsillos” a esta altura del mes, “el agravante son las ferias, los lugares de informalidad, que llevan a la gente a comprar pero quienes estamos en la formalidad y debemos pagar luz, gas, empelados, ingreso, etc., nos quedamos mirando cómo en algunos casos se fomentan ferias que perjudican a todos”.

En este punto, sumó que “en esas ferias, al no haber formalidad, no se paga impuestos y no hay salud, educación, seguridad y nos mordemos la cola, como los perros”. También indicó que será necesario sentarse a hablar con el Gobierno y la Municipalidad para mejorar la situación de la formalidad, con los esfuerzos que hacen para trabajar en regla.

“Muy duro”

Por su parte, Carol Ramos, de Comerciantes Unidos, conversó con InformateSalta donde comentó que el comercio “se movió algo porque, para el día de la madre, se mueve; igualmente estuvo bien duro, hasta el viernes fue muy duro a como era antes”.

Dicho esto esgrimió que lo difícil del momento es “porque no hay plata, la gente buscaba precios, encima afloró todo lo ilegal, el contrabando, con aquellos que andaban vendiendo barato porque no tienen que pagar luz ni alquiler”.

En este punto compartió la preocupación con la informalidad pues “se desbordó el espacio público, con manteros que andaban por calle Florida, Mendoza, Ituzaingó, ayudando a la gente a que compre el contrabando, a bajo precio porque ellos no pagan alquiler”, criticó.