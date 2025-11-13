El Carril: Suspendieron un bingo clandestino tras una denuncia anónima

Policiales13/11/2025
carril clandestino

Un operativo conjunto entre el Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA) y la Policía de Salta permitió desactivar una casa de juegos ilegales que funcionaba en el barrio San Rafael de El Carril. El lugar, conocido por su reincidencia, realizaba apuestas por dinero sin ningún tipo de autorización.

La intervención surgió a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre reuniones frecuentes donde se organizaba un bingo clandestino con numerosa concurrencia. Tras corroborar la actividad ilícita, el EnReJA radicó la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal.

Desde el organismo recordaron que la explotación de juegos de azar sin autorización constituye un delito. El artículo 301 bis del Código Penal establece penas de 3 a 6 años de prisión para quienes organicen, administren o exploten estas actividades fuera de la normativa vigente.

Además, remarcaron que los únicos habilitados para realizar eventos de este tipo son instituciones de bien público, y siempre que los fondos recaudados se destinen a fines sociales. El operativo permitió desarticular la actividad clandestina y avanzar en las actuaciones judiciales contra los responsables.

 

