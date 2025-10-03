Sin casinos para beneficiarios de planes: “Si prohibís ingresar, se accede al juego ilegal”

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta sobre el proyecto de ley que propone que beneficiarios de planes sociales no puedan concurrir a casinos o salas de juego, muchas voces se expidieron.

En este caso el titular de ENREJA (Ente Regulador de los Juegos de Azar), Adrián Amén, dio su opinión personal al respecto y dijo que desde la entidad apelan siempre al juego responsable pero que prohibir el acceso a las salas, fomentaría el juego ilegal.

“No sé si los legisladores habrán tenido la mejor intención de colaborar con la gente que tiene poco recurso y percibe algún plan, pero yo te puedo dar la opinión”, a lo que dijo que al tener acceso a un celular o computadora pueden ingresar a una plataforma de apuesta ilegal.

Señaló también en DIX, que la implementación de este proyecto de ley sería muy difícil, no en las salas de casino donde cuentan con una base de datos de gente que tiene restringido el acceso, sino en las agencias y subagencias de tómbola que están distribuidas en la provincia y son cerca de 900 agencias.

“Son PYMES familiares que tienen otro rubro anexo, tenés que darle algún sistema tecnológico, ¿quién se va a hacer cargo del costo”.

Desde ENREJA cuentan con un área de juego responsable con profesionales que capacitan a las personas que se desempeñan en las salas de juego para identificar a quienes tengan conductas de juego no responsable e invitarlas a que se autoexcluyan del lugar, o que su familia tenga la posibilidad de acudir judicialmente para hacerlo.

Consultado si los legisladores los invitaron a hablar de la temática previamente, sentenció que no: “Tratamos de fomentar el juego responsable, no importa quién sea la persona ni qué recursos tiene, están los bingos, las rifas de las entidades de bien público, de los hospitales, de los clubes, de las parroquias ¿cómo hacer para que esa persona que percibe un plan no pueda acceder a comprar un bingo, una rifa?”.

A pesar de esto, esperan que la Cámara de Senadores de Salta los convoquen para brindar su opinión sobre el proyecto.