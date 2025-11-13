Morillo vota intendente: "Elegimos una forma de vida para los próximos 30 años"

La localidad de Morillo se prepara para una elección crucial este domingo 16 de noviembre, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir un nuevo intendente y poner fin a la intervención que rige en el municipio, con un proceso electoral que definirá el rumbo de la comuna tras el escándalo que derivó en la remoción del intendente anterior.

En el marco de la contienda, el programa Sin Vueltas de InformateSalta dialogó con Rolando Córdoba, actual secretario de la Producción de Morillo y candidato a intendente por el espacio "Renacer", quien busca completar el período de la gestión interventora.

Córdoba fue enfático al señalar la necesidad de un proceso electoral limpio, pidiendo a los medios y a las autoridades provinciales que presten atención a lo que sucede en el municipio. "Nosotros lo único que pedimos que sean transparentes, que estén garantizadas, de forma que el voto sea reflejado verdaderamente en el resultado", afirmó.

El candidato diferenció su propuesta de los espacios que representan a los viejos liderazgos de la zona, una dinámica que, según él, perpetúa un sistema antiguo. "Parece que estuviéramos en el medioevo, donde todavía se presiona a la gente", lamentó Córdoba, quien busca capitalizar el trabajo realizado durante la intervención del doctor Marcelo Córdova, señalando que "en este último año se hicieron más de sesenta obras en Morillo".

Al defender su propuesta, resaltó que la gestión de la intervención fue clave para despertar a la comunidad, demostrando que "no somos un municipio pobre, eso nos quisieron hacer creer".

También remarcó que la gestión se centró en la infraestructura, recuperación de escuelas abandonadas y el fomento productivo con más de cien huertas, y que "esta elección no solo se elige un intendente, se elige una forma de vida para los próximos 30 años".

En cuanto a sus propuestas de gobierno, el candidato apuntó a lograr un desarrollo inclusivo y productivo, enumerando como ejes principales la continuidad del desarrollo del deporte, que considera fundamental para la inclusión de los jóvenes, y la articulación con todas las iglesias y pastores de la comunidad.

Además, su plan incluye un fuerte desarrollo del campo, con iniciativas como un matadero para crear "treinta puestos de trabajo genuino".

Finalmente, el candidato, cuya elección se disputa entre unos seis mil votantes, subrayó que su fuerza está dispuesta a gobernar con un enfoque mixto: "Vamos a tener un gobierno mixto con representantes de los pueblos originarios y los jóvenes".

Así, solicitó el apoyo de la comunidad para poder "pedir la continuidad de estos dos años de gestión" y consolidar los cambios iniciados.