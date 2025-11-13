Frontera con Bolivia paralizada: Ciudadanos bolivianos cortan el puente en reclamo por obras

Vecinos de Yacuiba y San José de Pocitos bloquearon este jueves el puente internacional que une Bolivia con Salvador Mazza, en protesta por la falta de obras sanitarias y el avance de un sistema de alcantarillado que, aseguran, afectará directamente a ambas comunidades.

Desde temprano Infopocitos transmitió la situación. Los manifestantes reclaman que el municipio de Yacuiba brinde soluciones a un problema que arrastra más de una década. Un vecino boliviano explicó: “Hace 10 o 12 años venimos haciendo la representación, no nos escuchan. Hemos dialogado con algunas personas y ellos también se sienten afectados. Es el colmo que nuestra autoridad no nos escuche, por eso retomamos el puente internacional para que podamos ser escuchados”.

"Es el colmo que nuestra autoridad no nos escuche, por eso retomamos el puente internacional para que podamos ser escuchados

Según expresó, hay preocupación por el impacto que tendría el nuevo proyecto sanitario: “Lo que no nos convence es que hay mucha burocracia. El gobierno municipal no tiene recursos, su gestión es pésima. Nosotros vivimos por gravedad en un pozo y ellos arriba, donde son más de 100 mil habitantes. Lo que no queremos es que vengan las aguas servidas de ellos”.

El corte generó discusiones con bagayeros y comerciantes que intentaban cruzar. El tránsito está totalmente interrumpido, sin paso para vehículos ni peatones.

Las comunidades esperan que las autoridades municipales bolivianas se presenten a dialogar y brinden respuestas concretas a un conflicto que afecta a ambos lados de la frontera.