Allanaron la casa de un futbolista de primera en una causa vinculada a pornografía infantil

Dos meses atrás llegó a la Argentina una alerta del programa internacional Escudo Infantil, que lucha contra el delito de la tenencia y distribución de pornografía sobre niños y adolescentes. De acuerdo a la agencia internacional, una investigación en la Deep Weeb identificó a dos servidores que estarían distribuyendo material con imágenes de presuntos abusos.

Apenas se hicieron cargo del caso, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe se contactaron con el fiscal de Delitos Complejos José Ignacio Suasnabar, para abrir la investigación.

El tema era claro: el alerta había saltado sobre dos IP, uno de los cuales estaba alojado en Villa Constitución y otro, en la capital de la provincia.

Con esa geolocalización, se empezó a pedir a las empresas que brindan servicios de banda ancha mayores precisiones. El trabajo duró bastantes jornadas, porque lo que se tenía era como si fuera un código postal del que había que sacar luego la dirección precisa. Y el martes la información llegó a la fiscalía del doctor Suasnabar. Con esos datos, determinó que se hicieran los allanamientos esta mañana y para sorpresa de todos, uno de los domicilios donde estaba alojado esa IP era el del futbolista de Unión, Cristian Tarragona.

El delantero, de 34 años, llegó en junio de este año para jugar en el Tatengue, donde se convirtió en el máximo goleador del equipo con cuatro tantos. La dimensión que tomó el hecho obligó al director de investigaciones del Ministerio de Justicia, Rolando Galfrascoli, a realizar una conferencia de prensa, en la que admitió los procedimientos realizados, pero aclaró que por el momento no hay imputaciones concretas ni detenciones hasta analizar el material allanado.

“En la zona donde se trabajó hay varias unidades habitacionales y en la propia morada allanada también viven diferentes personas. Por eso hay que hacer un trabajo fino para descubrir primero si hubo algún delito y en ese caso quién lo produjo. Estamos hablando de un tema muy delicado por lo que no vamos a brindar más detalles hasta no tener consolidada toda la información”, aseguró Galfrascoli.

Tras el cimbronazo, Unión sacó un comunicado apoyando al futbolista. “El operativo se desarrolló con normalidad y con plena colaboración tanto del jugador como de su familia. Según manifestaron las autoridades, la situación no reviste gravedad para el jugador ni existen medidas restrictivas para él o su familia”.